Il tempo migliora al Centronord, ancora forti piogge all'estremo Sud

L'intenso vortice di bassa pressione che giovedì ha determinato maltempo in quasi tutta Italia è come previsto scivolato verso sud andando a posizionarsi in prossimità della Sicilia dove vi rimarrà per tutto il fine settimana. Un miglioramento è quindi atteso al Centronord, con il ritorno del sole soprattutto sul Nord Italia; nelle regioni meridionali invece continuerà a piovere con fenomeni anche intensi tra Basilicata e Nord della Calabria. Nel fine settimana- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- il tempo resterà molto instabile e a tratti perturbato tra la Calabria e la Sicilia con il rischio di forti e insistenti temporali soprattutto tra la Calabria meridionale e l'estremo nordest della Sicilia. A inizio settimana il rinforzo dell'alta pressione garantirà bel tempo in tutta Italia da Nord a Sud.

Previsioni per venerdìVenerdì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e in Sardegna, ma con il fastidio delle nebbie in Valpadana. Nel corso della giornata le schiarite diventeranno ampie anche al Centro, in particolare in Toscana e Umbria. Molte nuvole nel resto del Centrosud: nubi accompagnate da piogge sparse su Abruzzo, Molise, al Sud e Sicilia orientale in esaurimento nel pomeriggio in gran parte della Puglia; piogge più diffuse e insistenti invece tra Basilicata e Nord della Calabria con anche il rischio di forti temporali e possibili nubifragi.Temperature massime in rialzo al Nord, in calo invece al Sud. Venti moderati da nord o nordest su alto Adriatico, Mar Ligure e Centrosud.