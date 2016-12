Il Sinodo apre ai divorziati risposati Sui gay "rispetto, ma niente pressioni"

Nuova apertura ai divorziati risposati in vista del sinodo sulla famiglia in autunno. "C'è un comune accordo sulla ipotesi di un itinerario di riconciliazione o via penitenziale, sotto l'autorità del vescovo". E' quanto si legge nell'Instrumentum laboris, il testo preparatorio del sinodo, a proposito dei "divorziati risposati civilmente che si trovano in condizione di convivenza irreversibile". Apertura anche per le famiglie gay, ma senza "pressioni".

La "via ortodossa" - Nel testo preparatorio si sottolinea che la "via ortodossa" alla quale "alcuni fanno riferimento" nel cercare una soluzione pastorale per i divorziati risposati, comunque "deve tenere conto della diversità di concezione teologica delle nozze". E si tratta di una via che non mette "in discussione l'ideale della monogamia assoluta, ovvero dell'unicità del matrimonio". Il nodo della "via ortodossa" si riferisce a una delle ipotesi avanzate anche nella precedente sessione del sinodo.



Il dibattito interno - Il testo fotografa comunque una serie di differenze di posizioni su tale accordo e la divisione tra chi vorrebbe l'ammissione ai sacramenti e chi no. "L'eventuale accesso ai sacramenti - si legge nel testo che sarà la base della discussione dei vescovi nel sinodo d'autunno - dovrebbe essere preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del vescovo diocesano", e "va ancor approfondita la questione, tenendo ben presente la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostante attenuanti.



No a pressioni su unioni gay - Per "le famiglie in cui vivono persone con tendenza omosessuale" e per le famiglie "di persone con tendenza omosessuale", "sarebbe auspicabile che i progetti pastorali diocesani riservassero una speciale attenzione" al loro "accompagnamento". L'apertura del sinodo sulla famiglia si estende anche alle unioni omosessuali e punta il dito contro le "pressioni" provenienti dagli organismi internazionali. "E' del tutto inaccettabile - si afferma nel testo - che i pastori della Chiesa subiscano pressioni in questa materia e gli organismi internazionali condizionino aiuti finanziari ai paesi poveri all'introduzione di leggi che istituiscano il 'matrimonio' fra persone dello stesso sesso".



Laici e donne in seminario - "Includere le famiglie, in particolare la presenza femminile, nella formazione sacerdotale": "la presenza dei laici e delle famiglie anche nella realtà del seminario segnalata come benefica, perché i candidati al sacerdozio comprendano il valore della comunione tra le diverse vocazioni". Il testo base dell'Instrumentum laboris conferma così l'apertura inedita del cammino di preparazione sacerdotale alle donne, analizzando il ruolo della famiglia nella formazione della persona e dei giovani.