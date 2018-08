Il sindaco di Messina: "Inviano migranti senza avvisi, li metto nelle baracche"

"Mandiamo i baraccati negli alberghi e i migranti nelle baracche. Non sarebbe giusto dopo 110 anni dare un tetto dignitoso ai messinesi?". Lo dice provocatoriamente il sindaco di Messina Cateno De Luca riferendosi ai migranti scesi dalla Diciotti e portati in città. "Nessuno mi ha avvertito dell'arrivo dei migranti all'hotspot di Messina", ha aggiunto, "sindaci sono buoni solo per prendersi denunce ma muti su politiche migratorie".