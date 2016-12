Il richiamo del Papa alle monache di clausura: "Usate i social network con prudenza"

La vita di preghiera e la vita contemplativa "non possono essere vissute come ripiegamento su voi stesse, ma devono allargare il cuore per abbracciare l'umanità intera, particolarmente quella che soffre" aggiunge il Pontefice nella costituzione apostolica "Vultum Dei quaerere " (La ricerca del volto di Dio) sulla vita contemplativa femminile, che comprendono i monasteri delle suore di clausura.

"Attraverso la preghiera di intercessione, voi avete un ruolo fondamentale nella vita della Chiesa" continua il Santo Padre nel documento presentato in Vaticano. "Pregate e intercedete per tanti fratelli e sorelle che sono carcerati, migranti, rifugiati e perseguitati, per tante famiglie ferite, per le persone senza lavoro, per i poveri, per i malati, per le vittime delle dipendenze, per citare alcune situazioni che sono ogni giorno più urgenti".