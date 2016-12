Il profumo della Regina Elisabetta? Lo crea un giovane italiano

Un curriculum invidiabile - Nonostante la giovane età, Nicola vanta già un curriculim invidiabile. Pozzani è uno degli esperti più innovativi nel mondo delle fragranze, fondatore dello studio di consulenza e formazione olfattiva "S. Sense, The Senses of Perfume" e docente di arte e design olfattivo al "London College of Fashion" nel Regno Unito e alla "Bern University of the Arts" in Svizzera.