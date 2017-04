Il principe Carlo al sindaco: "Faremo qualcosa per Amatrice"

Dopo la sua visita ad Amatrice, Carlo d'Inghilterra promette al sindaco Sergio Pirozzi che farà qualcosa di concreto per aiutare le popolazioni colpite dal sisma la scorsa estate. Il principe ha visitato la zona rossa accompagnato dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e incontrato gli sfollati, per poi andare nella scuola provvisoria costruita all'indomani del sisma. E' infine ripartito in elicottero.