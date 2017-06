Il Papa: "Un errore far lavorare gli anziani mentre i giovani sono a casa"

"E' una società stolta e miope - ha aggiunto il Santo Padre - quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti".



"Il sindacato faccia qualcosa per le donne" - "Ancora nel mondo del lavoro la donna è di seconda classe - riprende, chiedendo alla Cisl di intervenire -, voi potreste dire 'sì, no, ma c'è quella imprenditrice, c'è quell'altra', ma la donna guadagna di meno, è più facilmente sfruttata, fate qualcosa", e auspica che il sindacato faccia più attenzione alle "periferie" del lavoro.



"Serve un'economia sociale di mercato" - Il Papa ha inoltre sottolineato che "il capitalismo del nostro tempo non comprende il valore del sindacato, perché ha dimenticato la natura sociale dell'economia, dell'impresa, della vita, dei legami e dei patti. Ma forse la nostra società non capisce il sindacato perché non lo vede abbastanza lottare nei luoghi dei 'diritti del non ancora': nelle periferie esistenziali".



E ha concluso: "Questo è un peccato grave: non dobbiamo parlare di economia di mercato, ma di economia sociale di mercato, come ci ha insegnato Giovanni Paolo II".



"Il sindacato troppo simile a politica e partiti" - Francesco non risparmia un forte attacco al sindacato e afferma: "Come dimostra anche la grande tradizione della Cisl, il movimento sindacale ha le sue grandi stagioni quando è profezia. Ma nelle nostre società capitalistiche avanzate il sindacato rischia di smarrire questa sua natura profetica, e diventare troppo simile alle istituzioni e ai poteri che invece dovrebbe criticare. Il sindacato col passare del tempo ha finito per somigliare troppo alla politica, o meglio, ai partiti politici, al loro linguaggio, al loro stile. E invece, se manca questa tipica e diversa dimensione, anche l'azione dentro le imprese perde forza ed efficacia". Un passaggio, questo, molto applaudito dai presenti all'udienza.