Il Papa sull'aborto: "E' un crimine orrendo e un peccato gravissimo"

"Ho pensato all'abitudine di 'mandare via' i bambini prima della nascita, questo crimine è orrendo. Li mandano via perché è più comodo, è una responsabilità grande. E' un peccato gravissimo". Lo ha detto il Papa in un'intervista su Tv2000. Parlando dei suoi venerdì della Misericordia nel corso dell'Anno Santo, Francesco ha ricordato l'incontro in ospedale con una donna che aveva appena perso uno dei suoi tre gemellini: "Piangeva disperata".