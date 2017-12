Il Papa sul nucleare: dubbi su liceità deterrente difensivo

"Mi chiedo come Papa" se la potenza distruttiva delle armi nucleari sia tale da mettere in questione la loro "liceità" anche in caso di difesa. Così il Pontefice interpellato, sul volo di ritorno da Dacca a Roma, sulla sua posizione sul deterrente di difesa. "Dal tempo di papa Wojtyla sono passati 34 anni, e nel nucleare in 34 anni si è andati oltre, e oggi siamo al limite. Si rischia la distruzione dell'umanità".