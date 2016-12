Il Papa: soldi e divisioni sono le armi del diavolo contro la Chiesa

"Le divisioni sono l'arma del diavolo per distruggere la Chiesa da dentro". A chiarirlo è Papa Francesco, il quale spiega come Satana "ne ha due di armi, ma quella principale è la divisione; l'altra sono i soldi". Per il Pontefice, "il diavolo entra per le tasche e distrugge con la lingua, con le chiacchiere che dividono. E l'abitudine a chiacchierare è un abitudine di terrorismo: il chiacchierone è un terrorista che butta la bomba per distruggere".