Il Papa saluta i venezuelani: "Preghiamo per il vostro Paese"

Durante l'Angelus domenicale in piazza San Pietro, il Papa ha salutato la comunità dei venezuelani che vivono in Italia, presenti con bandiere e striscioni. "Un saluto speciale rivolgo alla comunità cattolica venezuelana, rinnovando la preghiera per il vostro amato Paese". Proprio oggi, infatti, i venezuelani di tutto il mondo esprimeranno il proprio dissenso rispetto alle decisioni contenute nella Costituente voluta dal presidente Nicolas Maduro.