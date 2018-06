Il Papa parla del matrimonio: "A volte meglio separarsi, ma è una disgrazia"

"Noi non dobbiamo soffermarci sul fatto se si possa o meno dividere un matrimonio. Alle volte accade che non il rapporto non funzioni e allora è meglio separarsi per evitare una guerra mondiale, ma questa è una disgrazia. Andiamo a vedere il positivo". Così Papa Francesco durante la messa celebrata a Casa Santa Marta alla quale hanno partecipato sette coppie di coniugi che festeggiavano il loro 50esimo e 25esimo anniversario di nozze.

Il Papa ha proseguito la sua omelia raccontando di quando ha incontrato una coppia che festeggiava i 60 anni di matrimonio e alla sua domanda: "Siete felici?", i due si sono guardati e i loro occhi si sono bagnati di lacrime per la commozione e gli hanno risposto: "Siamo innamorati!". Francesco ha aggiunto: "È vero che ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi con i figli o nella stessa coppia, discussioni, litigi ... ma l'importante è che la carne rimanga una e si superano, si superano, si superano. E questo è non solo un sacramento per gli sposi, ma anche per la Chiesa, come fosse un sacramento che attira l'attenzione e ci dimostra che l`amore è possibile. E l`amore è capace di fare vivere innamorati tutta una vita: nella gioia e nel dolore, con il problema dei figli e il problema nella coppia ... ma bisogna andare sempre avanti. Nella salute e nella malattia. Questa è la bellezza".



L'uomo e la donna sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio e lo stesso matrimonio diventa così Sua immagine, per questo, dice il Papa, è tanto bello: "Il matrimonio è una predica silenziosa a tutti gli altri, una predica di tutti i giorni. È doloroso quando questo non diventa notizia: i giornali, i telegiornali non ne parlano mai. Ma, questa coppia, tanti anni insieme... non è una notizia. Sì, notizia è lo scandalo, il divorzio, le persone che si separano, a volte si devono separare, come ho detto, per evitare un male maggiore. Ma l'immagine di Dio non è notizia. E questa, invece, è la bellezza del matrimonio. I coniugi sono a immagine e somiglianza di Dio. E questa è la notizia nostra, la notizia cristiana".