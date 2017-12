Il Papa: "No al lavoro in nero e ai precari in Vaticano"

"Non voglio lavoro in nero in Vaticano". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza ai dipendenti della Santa Sede, chiedendo "scusa se c'è ancora il famoso articolo 11, che serve per il periodo di prova. Ma dev'essere una prova di uno o due anni, non di più". Il pontefice ha quindi spiegato che "così come non si deve lasciare nessuno senza lavoro, dico che dobbiamo fare in modo che in Vaticano non ci siano lavori in nero e lavoratori precari".