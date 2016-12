Il Papa incontra gli youtuber e si scatta un selfie

Nella giornata di domenica si è tenuto in Vaticano il sesto congresso mondiale del progetto educativo Scholas Occurrentes, in cui sono state premiate le tre star del cinema Richard Gere, George Clooney e Salma Hayek. A margine del convegno si è poi svolta una "Lezione di comunicazione e di dialogo in Vaticano", in cui dodici giovani youtuber hanno dialogato assieme al Pontefice per circa un'ora. E dopo il botta e risposta il Santo padre ha chiuso l'incontro con i giovani con un selfie che ha fatto il giro dei social e si è preso la prima pagina dell'Osservatore Romano.