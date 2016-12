Il Papa in partenza per il Sud America "Atroci persecuzioni contro i cristiani"

"La testimonianza più efficace e più autentica è quella di non contraddire, con il comportamento e con la vita, quanto si predica con la parola e quanto si insegna agli altri". Lo ha detto il Papa concludendo l'omelia della messa in cui consegna il "pallio" a 46 nuovi arcivescovi metropoliti, tra cui 3 italiani. "La Chiesa - ha aggiunto - non è dei Papi, dei vescovi, dei preti e neppure dei fedeli: è solo e soltanto di Cristo".

"Atroci persecuzioni contro i cristiani" - Il Santo Padre ha poi ricordato le gravi situazioni dei cristiani nel mondo dicendo: "Non vorrei soffermarmi sulle atroci, disumane, e inspiegabili persecuzioni, purtroppo ancora oggi presenti in tante parti del mondo, spesso sotto gli occhi e nel silenzio di tutti. Vorrei invece oggi venerare il coraggio degli apostoli e della prima comunità cristiana, di portare avanti l'opera di evangelizzazione".



Ha poi aggiunto: "Quante forze, lungo la storia, hanno cercato, e cercano, di annientare la Chiesa, sia dall'esterno sia dall'interno, ma vengono tutte annientate e la Chiesa rimane viva e feconda, rimane inspiegabilmente salda". E ancora: "Tutto passa, solo Dio resta; sono passati regni, popoli, culture, nazioni, ideologie, potenze, ma la Chiesa, fondata su Cristo, nonostante tante tempeste e molti peccati nostri, rimane fedele al deposito della fede nel servizio".



Il Papa in America Latina a luglio - Francesco ha inoltre annunciato che "da 5 al 13 luglio sarò in Ecuador, Bolivia e Paraguay. Chiedo a tutti voi di accompagnarmi con la preghiera, affinché il Signore benedica questo mio viaggio nel continente dell'America Latina a me tanto caro, come potete immaginare".



Ai vescovi: "Siate coerenti con quanto predicate" - Rivolgendosi ai vescovi, il pontefice ha poi detto loro: "Insegnate la preghiera pregando; annunciate la fede credendo; date testimonianza vivendo". La consegna del pallio ai vescovi simboleggia il legame tra il capo della Chiesa e i suoi prelati: è infatti una stola di lana simbolo di unione tra il Papa e le chiese locali.



Durante la cerimonia, Francesco ha poi dichiarato che "una Chiesa senza testimonianza è sterile, è un morto che pensa di essere vivo, un albero secco che non dà frutto, un pozzo arido che non dà acqua".