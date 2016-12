Il Papa contro l'eutanasia: "Vite degne di essere vissute anche dai malati"

12:24 - E' una "grande menzogna" quella che "si nasconde dietro certe espressioni che insistono sulla 'qualità della vita' per indurre a credere che le vite gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute". Lo dice il Papa nel messaggio per la Giornata Mondiale del Malato che si celebrerà l'11 febbraio 2015. "Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo, è lode a Dio", ha aggiunto.

Eppure, fa notare il Papa, "quanti cristiani testimoniano non con le parole ma con la loro vita" accanto ai malati. Questi vivono "un grande cammino di santificazione" perché se "è facile servire per qualche giorno" è invece "difficile accudire una persona per mesi o per anni, anche quando essa non è più in grado di ringraziare".



"La vera carità è condivisione che non giudica, che non pretende di convertire l'altro", aggiunge il Santo Padre. "E' libera da quella falsa umiltà che sotto sotto cerca approvazione e si compiace del bene fatto".