Il Papa all'Urbi et Orbi abbraccia il mondo, ma versa "tante lacrime in questo Natale"

17:48 - Il Papa prega per "i nostri fratelli e sorelle dell'Iraq e della Siria che da troppo tempo soffrono gli effetti del conflitto in corso" e "patiscono una brutale persecuzione". Prima della benedizione Urbi et Orbi, a cui hanno assistito 80mila persone in piazza San Pietro, il Pontefice ha poi invocato "speranza" per i tanti profughi, auspicando che possano "ricevere i necessari aiuti umanitari" e "fare ritorno nei loro Paesi".

"Natale di tante lacrime" - "Davvero tante lacrime ci sono in questo Natale insieme alle lacrime di Gesù Bambino". E' con questa considerazione, nel messaggio natalizio Urbi et Orbi, che Papa Francesco ha voluto rivolgere il suo pensiero "a tutti i bambini, oggi uccisi e maltrattati, sia quelli prima di vedere la luce, privati dell'amore generoso dei loro genitori e seppelliti nell'egoismo di una cultura che non ama la vita, sia quei bambini sfollati a motivo delle guerre e delle persecuzioni, abusati e sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio complice".



"Bambini uccisi, il loro silenzio grida" - E ai bambini, ha proseguito, "massacrati sotto i bombardamenti anche là dove il figlio di Dio è nato". "Ancora oggi - ha rimarcato Bergoglio - il loro silenzio impotente grida sotto la spada di tanti Erode, sopra il loro sangue campeggia oggi l'ombra degli attuali Erode".



L'invocazione per la pace nel mondo - Il discorso del Papa è stata un'intensa invocazione di pace per i conflitti in corso nel mondo. Dopo aver ricordato i profughi di Siria e Iraq, il Pontefice ha auspicato che il Natale "muti l'indifferenza in vicinanza e il rifiuto in accoglienza, perché quanti ora sono nella prova possano ricevere i necessari aiuti umanitari per sopravvivere alle rigidità dell'inverno, fare ritorno nei loro Paesi e vivere con dignità".



Bergoglio ha chiesto quindi pace per "tutto il Medio Oriente", a partire dalla Terra Santa, "sostenendo gli sforzi di coloro che si impegnano fattivamente per il dialogo fra Israeliani e Palestinesi". E ha pregato per "quanti soffrono in Ucraina", augurando "a quell'amata terra di superare le tensioni, vincere l'odio e la violenza e intraprendere un nuovo cammino di fraternità e riconciliazione.



L'auspicio di pace ha riguardato quindi la Nigeria, "dove altro sangue viene versato e troppe persone sono ingiustamente sottratte ai propri affetti e tenute in ostaggio o massacrate", e gli altri Paesi in conflitto in Africa, come Libia, Sud Sudan, Repubblica Centroafricana, varie regioni della Repubblica Democratica del Congo: "Chiedo a quanti hanno responsabilità politiche di impegnarsi attraverso il dialogo a superare i contrasti e a costruire una duratura convivenza fraterna".



"Salvare i bambini soldato e schiavi" - Il Papa ha chiesto salvezza per "i troppi fanciulli vittime di violenza, fatti oggetto di mercimonio e della tratta delle persone, oppure costretti a diventare soldati". E non ha mancato di invocare "conforto alle famiglie dei bambini uccisi in Pakistan la settimana scorsa".



"Assistenza e terapie per i malati di Ebola" - La sua vicinanza è andata poi "a quanti soffrono per le malattie, in particolare alle vittime dell'epidemia di Ebola, soprattutto in Liberia, in Sierra Leone e in Guinea". "Mentre di cuore ringrazio quanti si stanno adoperando coraggiosamente per assistere i malati ed i loro familiari - ha detto -, rinnovo un pressante invito ad assicurare l'assistenza e le terapie necessarie".



"Gesù trasformi l'odio in amore e tenerezza" - Pensando infine ai tanti che soffrono "guerre, persecuzioni, schiavitù", il Pontefice ha pregato perché "con la sua mansuetudine il potere divino tolga la durezza dai cuori di tanti uomini e donne immersi nella mondanità e nell'indifferenza, la globalizzazione dell'indifferenza". "Che la sua forza redentrice - ha concluso - trasformi le armi in aratri, la distruzione in creatività, l'odio in amore e tenerezza".