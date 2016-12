Il Papa ai nuovi cardinali: "No alle chiusure, apritevi ai cambiamenti"

11:48 - Gesù non vuole "persone chiuse" in un accampamento, "che si scandalizzano di fronte a qualsiasi apertura, a qualsiasi passo che non entri nei loro schemi mentali e spirituali, a qualsiasi carezza o tenerezza che non corrisponda alle loro abitudini di pensiero e alla loro purità ritualistica". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa con i nuovi cardinali.

E proprio ai nuovi porporati il Santo Padre ha rivolto una pressante esortazione: "Non siamo tentati di stare con Gesù senza voler stare con gli emarginati, isolandoci in una casta che non ha nulla di autenticamente ecclesiale".



Francesco ha poi detto no alla logica di "salvare i sani, proteggere i giusti e, per salvaguardarli da ogni rischio, emarginare il 'pericolo', trattando senza pietà il contagiato". Il pontefice ha inoltre sottolineato che "la logica dell'amore non si basa sulla paura ma sulla libertà, carità", perché "'misericordia voglio, non sacrifici' dice Dio". In questo quadro il pontefice ha dunque sviluppato il tema della "integrazione" nell'ambito di una Chiesa che non tema le aperture.



"La Chiesa parli agli inguaribili" - Il Santo Padre ha continuato dicendo: "La carità è creativa nel trovare il linguaggio giusto per comunicare con tutti coloro che vengono ritenuti inguaribili e quindi intoccabili. Il contatto è il vero linguaggio comunicativo, lo stesso linguaggio affettivo che ha trasmesso al lebbroso la guarigione. Quante guarigioni possiamo compiere e trasmettere imparando questo linguaggio!".



"Questa è la logica di Gesù, questa è la strada della Chiesa: non solo accogliere e integrare, con coraggio evangelico, quelli che bussano alla nostra porta, ma andare a cercare, senza pregiudizi e senza paura, i lontani manifestando loro gratuitamente ciò che noi abbiamo gratuitamente ricevuto. La totale disponibilità nel servire gli altri è il nostro segno distintivo, è l'unico nostro titolo di onore!".



"Apertura agli esclusi" - Papa Francesco ha dato questo mandato ai cardinali: "Vi esorto a servire Gesù crocifisso in ogni persona emarginata, per qualsiasi motivo; a vedere il Signore in ogni persona esclusa che ha fame, che ha sete, che è nuda; il Signore che è presente anche in coloro che hanno perso la fede, o che si sono allontanati dal vivere la propria fede; il Signore che è in carcere, che è ammalato, che non ha lavoro, che è perseguitato; il Signore che è nel lebbroso - nel corpo o nell'anima -, che è discriminato! Non scopriamo il Signore se non accogliamo in modo autentico l'emarginato! Ricordiamo sempre l'immagine di San Francesco che non ha avuto paura di abbracciare il lebbroso e di accogliere coloro che soffrono qualsiasi genere di emarginazione. In realtà, cari fratelli, sul vangelo degli emarginati, si gioca e si scopre e si rivela la nostra credibilità!".