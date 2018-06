Il Papa ai nuovi cardinali: "No a gelosie e intrighi di palazzo"

Il Papa mette in guardia i nuovi cardinali dalla "ricerca dei primi posti, dalle gelosie, invidie, intrighi, aggiustamenti e accordi". Al Concistoro il Santo Padre ha condannato "una logica che non solo logora e corrode da dentro i rapporti", ma che "chiude e avvolge in discussioni inutili e di poco conto". E ha ricordato le parole del Vangelo: "Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore".