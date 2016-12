Il Papa ai giornalisti: "Non sottomettetevi a interessi di parte"

"Vivere con professionalità vuol dire interiorizzare il senso profondo del proprio lavoro. Da qui deriva la necessità di non sottomettere la propria professione alle logiche degli interessi di parte, siano essi economici o politici". Lo ha detto papa Francesco ricevendo in udienza il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. "Compito del giornalismo - ha aggiunto - è far crescere la dimensione sociale dell'uomo".