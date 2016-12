Il Papa ai cardiologi: "Le cure mediche vanno garantite a tutti, anche ai più poveri e disagiati"

"Dobbiamo lottare perché non ci siano scartati, in questa cultura dello scarto che viene proposta", ha continuato il Santo Padre.



"La Chiesa valorizza la ricerca scientifica" - Il pontefice ha poi ricordato che "il magistero della Chiesa ha sempre affermato l'importanza della ricerca scientifica per la vita e la salute delle persone".



"Anche oggi - ha ripreso, rivolgendosi ai cardiologi -, la Chiesa non solo vi accompagna in questo cammino così arduo, ma se ne fa promotrice e intende sostenervi, perché comprende che quanto è dedicato all'effettivo bene della persona è pur sempre un'azione che proviene da Dio".



"La natura in tutta la sua complessità, e anche la mente umana, sono creature di Dio - ha sottolineato Francesco -. Lo studioso può e deve investigarle, sapendo che lo sviluppo delle scienze filosofiche ed empiriche e delle competenze pratiche che servono il più debole e malato è un servizio importante che si inscrive nel progetto divino".



"L'apertura alla grazia di Dio, fatta tramite la fede, non ferisce la mente, anzi la spinge ad andare avanti, a una conoscenza della verità, più ampia e utile per l'umanità".



"Lo scienziato non nasconda la verità" - Il Santo Padre ha poi esortato così i medici: "Con la vostra preziosa attività voi contribuite a guarire il corpo malato e, al tempo stesso, avete la possibilità di verificare che ci sono leggi impresse nella stessa natura che nessuno può manomettere ma solo 'scoprire, usare e ordinare' perché la vita corrisponda sempre più alle intenzioni del Creatore". "Per questo - ha aggiunto - è importante che l'uomo di scienza, mentre si misura con il grande mistero dell'esistenza umana, non si lasci vincere dalla tentazione di soffocare la verità".