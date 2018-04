Il padre di Nico: "Fermiamo la strage dell'alcol in discoteca"

7 aprile 2018 14:25 Il padre di Nico: "Fermiamo la strage dellʼalcol in discoteca" In una lettera a Il Mattino, Antonio Marra ricorda il figlio e avverte: "Potrebbe capitare a tanti altri ragazzi"

"Ho visto come si riducono i nostri ragazzi. Fermiamo la strage dell'alcol in discoteca". Lo scrive Antonio Marra, papà di Nicola, "Nico", in una lettera a Il Mattino. Nico è il ragazzo ritrovato senza vita in fondo a un vallone il 2 aprile, dopo una notte in discoteca a Positano. Ora i genitori sembrano lanciare un appello perchè chi può fare qualcosa fermi questa "mattanza impunita", il lato oscuro della movida.

Le parole del padre"Nico è solo stato estratto a sorte quella maledetta domenica, come ce ne sono stati tanti altri e come purtroppo tanti, molti, ce ne saranno ancora". Inizia così la lettera di Antonio Marra al quotidiano di Napoli. Non solo parole di dolore, ma anche di paura. Paura per tutti quei ragazzi che rischiano ogni notte di fare la stessa fine di Nico. Se n'è reso conto in quelle ore disperate in cui cercava il figlio che non era rientrano, nè aveva telefonato come era solito fare quando sapeva di ritardare. "Sembrava un campo di battaglia - ricorda - con decine e decine di ragazzi che girovagavano semicoscienti, vestiti a malapena con camicie sudate e abiti leggeri, nel freddo della tarda notte. Chiazze di vomito dappertutto". E' l'uscita all'alba dai locali della movida notturna di Positano e del resto d'Italia, almeno negli occhi di un padre che proprio in quelle ore ha perso suo figlio. "Maledetto e spaventoso alcol. Ma perchè tutto questo?", chiede a se stesso e a chi legge, ma soprattutto a coloro i quali possono agire concretamente per fermare tutto questo.