Il padre del dj picchiatore: "Chiedo scusa a tutti i feriti, Nicolas è in cura e non tornerà in Italia"

"Chiedo scusa a tutte le persone ferite, mi spiace. Adesso Nicolas è in cura e non tornerà in Italia". A parlare al Corriere è il papà di Nicolas Lecumberri, il dj spagnolo arrestato dalla polizia per una decina di aggressioni in strada a Milano. "Io vivo il dolore, infinito, del padre genitore. Ma soffro per un altro dolore, ancor più grande: quello che mio figlio subisce per colpa della malattia psichica".