Il maniaco dell’ascensore: chi doveva fermarlo?

Violenza sulle donne e anche sulle bambine. La settimana scorsa Edgar Bianchi conosciuto come “il maniaco dell’ascensore” ha violentato e aggredito una ragazzina di 13 anni a Milano. L’ultimo episodio di una lunga serie: l’uomo era già stato condannato a 15 anni di carcere per altre violenze su minorenni. “Lui era qui dalla metà di luglio - ha commentato un testimone - l’ho visto qualche volta con la sua fidanzata, la figlia della custode della palazzina e non credo lavorasse”. “La colpa è dei pochi controlli – sostiene in studio Massimo Picozzi – se qualcuno sapesse prima dei profili critici di questi soggetti non ci sarebbero questi casi così frequenti”.