Il maltempo si abbatte sul Nord: tempesta di fulmini da Torino a Milano, ferite due ragazze

Le due si trovavano in un giardinetto, il parco comunale di Villa Scheibler, in via Otranto, quando l'albero si è spezzato sotto la furia del vento. Entrambe hanno riportato ecchimosi ed escoriazioni ma niente di grave, e sono state medicate da personale del 118.



Un vero e proprio nubifragio, poi, ha colpito la zona Sud di Milano e l'hinterland tra Rozzano e Abbiategrasso, come a Bubbiano e Rosate. Ad Assago un grande albero è caduto al suolo vicino a un centro commerciale non distante dal Forum, senza investire nessuno. Vigili del fuoco al lavoro con tutti i mezzi disponibili per alberi caduti, cornicioni pericolanti e allagamenti.



Le cause - "A causare i temporali l'aria fredda in quota associata a una seccatura nord-atlantica in discesa dalla Francia verso il nord Italia - spiega l'Arpa -. Fenomeni in intensificazione fino alla prossima notte con carattere temporalesco che potrà essere localmente forte soprattutto sulle zone a sud del Po e sul settore orientale".