Il maltempo paralizza il Centrosud

14:15 - Il maltempo continua a colpire il Centrosud. Previste precipitazioni su Basilicata e Calabria e forti venti su Sardegna, Sicilia e Calabria. Scuole chiuse, a causa della neve, a Nuoro e nel Cagliaritano. Vesuvio imbiancato e disagi nel Napoletano dove i vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi per la caduta di intonaci, infiltrazioni d'acqua e rami pericolanti.

Disagi in Ciociaria - Una nuova nevicata ha imbiancato un'ampia zona della provincia, interessando soprattutto i comuni di montagna. I mezzi spazzaneve sono impegnati sin dall'alba per liberare le strade, ma non mancano difficoltà per gli automobilisti. Nelle stazione sciistiche ora lo spessore bianco arriva anche a 115 centimetri e il termometro è finito anche diversi gradi sotto lo zero.



Acqua alta a Venezia - Ancora acqua alta, stamane a Venezia alle 9.45, con una punta massima di 113 centimetri sul livello del medio mare. Nella scala di gradazione si tratta di una marea 'molto sostenuta', classificata con codice arancio dal centro di previsione del Comune. Con 113 centimetri viene allagato circa il 18% del centro storico di Venezia a cominciare da Piazza San Marco.



Frane nel Crotonese - Nevica ancora in Calabria al di sopra dei 500 metri e, in particolare sui rilievi. Nel resto della regione dominano la pioggia, il vento e le temperature basse. Situazione sempre critica nel crotonese, a Petilia Policastro, dove una frana, nella frazione Foresta, ha provocato il crollo di una palazzina creando problemi ad altre abitazioni vicine. Trentacinque persone hanno dovuto abbandonare la loro casa per essere ospitate in abitazioni messe a disposizione da concittadini.



Neve in Basilicata: scuole chiuse a Potenza - La neve che, in Basilicata cade da alcune ore, sta creando rallentamenti alla circolazione automobilistica, anche se tutte le principali arterie della regione risultano percorribili: disagi anche a Potenza dove il sindaco, Dario De Luca, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Le scuole resteranno chiuse oggi anche in altri Comuni del Potentino, dove nei giorni scorsi sono stati registrati disagi soprattutto per la pioggia insistente che ha creato interruzioni di alcune strade provinciali.