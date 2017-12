Il lavoro scarseggia, ma gli italiani non vogliono abbassarsi a fare certi lavori

Il lavoro scarseggia, quasi un italiano su tre è a rischio di povertà ed esclusione sociale (poco più di 18 milioni secondo l’Istat) eppure ci sono mestieri che nessuno vuole fare. Soprattutto quelli manuali. Qualche giorno fa a denunciare questo paradosso era stata un’imprenditrice padovana che a Mattino Cinque ha raccontato la mancanza di candidature alla sua offerta di 70 posti di lavoro. Oggi invece è il turno di un pasticcere milanese che non trova personale per mandare avanti la sua attività: "Offro stipendi minimi da mille euro, ma manca umiltà, non c’è voglia di fare sacrifici. Gli italiani? Nemmeno li vedo". Proprio per questo, a 65 anni l’uomo continua a gestire la sua attività in totale solitudine: "Io mi alzo alle tre e mezza per aprire alle cinque del mattino e sono da solo".