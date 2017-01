Il giro del mondo in business class a prezzi stracciati per una falla di Alitalia

Il giro del mondo in business class a un prezzo irrisorio, 1.190 euro. Un trentenne tedesco, Dominic, che vive e lavora a Hong Kong, ha provato a sfruttare una falla di Alitalia e ha acquistato nove voli da effettuare tra la primavera e l'estate 2017 sulla tratta Firenze-Roma-Dusseldorf con scali bizzarri a Seoul o Tokyo o Santiago del Cile. Ciò è potuto accadere quando si è visto recapitare un messaggio di "error fare Alitalia" (errore di tariffazione; quando, cioè, il prezzo finale del ticket non comprende voci di spesa come il supplemento carburante) ed è andato sulle piattaforme online esterne al canale di vendita della compagnia per fare le sue prenotazioni. Ma, Alitalia, accortasi della truffa, ora vuole annullare quei viaggi.

Error fare giornalieriSarebbero almeno 30 al giorno gli "error fare" che si registrano in tutto il mondo e che vengono segnalati su siti specializzati , profili Twitter e gruppi Facebook: è a quel punto che l'utente deve muoversi in fretta per sfruttare la falla e fare acquisti di voli a prezzi superscontati. Ma di cosa si tratta? E' un errore umano nel momento in cui gli addetti delle compagnie aeree caricano manualmente i voli su piattaforme come Expedia o Skyscanner, inviando una lunga stringa di codici con tutte le voci di spesa, dimenticandone qualcuna, come il supplemento carburante, tra quelle più rilevanti. E' a quel punto che scatta l'error fare che subito rimbalza online. Il baco più imponente colpì nel 2015 l'americana United: centinaia di biglietti Londra-New York in business class furono venduti a 75 dollari.