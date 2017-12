Aumentano i punti interrogativi sull’Imam di Bari, Sharif Lorenzini. Un servizio di Striscia la Notizia dell’inviata Rajae Bezzaz mostra in esclusiva il presunto diploma del Politecnico di Torino conferito dal magnifico rettore a Lorenzini. Si tratta di un dottorato di ricerca in "Ingegneria Gestionale" per il corso "Gestione e Sviluppo d’impresa internazionale". Eppure le stranezze sono diverse anche ad un occhio inesperto. Si tratta infatti di un diploma su carta semplice che sembra essere scritto al computer e non ha nemmeno il logo dell’università.



Incuriosita da queste stranezza la giornalista ha scritto direttamente all’Università che ha prontamente risposto: "Il Politecnico di Torino non ha mai erogato un corso di Dottorato dal titolo Gestione e sviluppo d’impresa internazionale". Controlli che però non sono stati effettuati dalla Procura di Bari che invece lo ha convalidato per poterlo usare anche all’estero.