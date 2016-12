Il cimento invernale della Liguria: quest'anno record di partecipanti

Anche quest'anno in Liguria si è rinnovato l'irrinunciabile appuntamento dei "cimenti" di Santo Stefano: un must per gli amanti del mare e dell'acqua gelida. Questa volta poi, complice il clima mite e il cielo sereno ovunque, si è avuta una partecipazione da record. Ad Alassio 293 i nuotatori, mentre al "Bagnum" di Riva Trigoso i partecipanti sono stati 205: tra loro c'è il più giovane, Samuele Cappelli, 3 anni, e la più anziana Raffaella Aironi, nonnina sprint di 91 anni.