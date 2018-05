Il caso Yara Gambirasio raccontato in un minuto

In questa puntata "Quarto Grado Files", la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca, si concentra sul caso Yara Gambirasio. La 13enne, giovane promessa della ginnastica artistica di Brembate di Sopra (Bergamo), scompare il 26 novembre del 2010. Dopo tre mesi di ricerche, il suo corpo viene ritrovato nel campo di Chignolo d’Isola, nel Bergamasco. Secondo gli inquirenti, Yara è stata colpita alla testa e ferita con un’arma da taglio.



Su un lembo delle sue mutande e sui leggings viene trovato un dna appartenente a un maschio, indicato nelle indagini come "Ignoto 1". Gli investigatori trovano un legame genetico tra quest’ultimo e un abitante del luogo ormai defunto: Giuseppe Guerinoni. Legame poi confermato dal dna: "Ignoto 1" è un figlio illegittimo di Guerinoni.



Si cerca allora la madre del presunto assassino e, 4 anni dopo, queste ricerche conducono a Ester Arzuffi. Il 16 giugno 2014, la polizia arresta il figlio della donna: Massimo Bossetti, muratore di 43 anni, sposato con 3 figli. Nel 2016 viene condannato in primo grado all’ergastolo, pena confermata in appello nel 2017.



Il 29 aprile 2018 Ester muore a causa di un tumore. Ha sempre negato che Massimo fosse figlio di Guerinoni. Avrà portato qualche segreto nell’aldilà?