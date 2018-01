Il caso Selinunte, è polemica sulla riapertura della seconda biglietteria del lato Triscina

A Matrix si parla dell’ultima tegola sindacale che cade sui beni culturali: arriva dal Parco archeologico di Selinunte a Trapani, dove da qualche mese è scontro tra Enrico Caruso, direttore del parco e i dipendenti. Pomo della discordia è la riapertura della seconda biglietteria del lato Triscina che da una parte trova i dipendenti in disaccordo, perché giudicata inutile e inutilizzata, mentre dall’altra c’è la direzione che spinge sulla riapertura per poter continuare a ricevere i fondi dell’Unione Europea. Oltre al direttore Enrico Caruso, è stato intervistato anche Michele D’Amico, responsabile COBAS-CODIR Sicilia che spiega le ragioni dei lavoratori. Una situazione critica quella della gestione dei beni culturali che si propaga a macchia di leopardo anche alla Reggia di Caserta, passando per Roma, Taranto e Pompei.