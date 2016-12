4 novembre 2014 Il caso Moncler continua il giro dei social L'azienda si difende: forniture regolari Non si spegne su Facebook e Twitter l'indignazione per i maltrattamenti agli animali nella produzione di piuma, documentati nell'ultima puntata di Report Tweet google 0 Invia ad un amico

17:02 - "W le oche e abbasso Moncler", "Il vostro codice etico sono i soldi": è quanto si legge sulla pagina Facebook del marchio italiano, in seguito alla puntata di Report che denuncia il rifornimento da parte dell'azienda in fattorie dove si spiumano le oche vive. A quasi due giorni dal j'accuse di Report, l'hashtag #Moncler e #siamotuttioche continua ad essere il più digitato su Twitter, mentre la pagina Facebook dell'azienda Moncler da lunedì è bersagliata da commenti negativi.



La Moncler non ci sta e risponde - L'inchiesta condotta da Report ha tracciato la provenienza ungherese del piumino d'oca contenuto nei giacconi dei grandi marchi, documentando con immagini molto dure il metodo di produzione."Non sussiste alcun legame - ha ribadito l'azienda in un comunicato stampa - con le immagini forti mandate in onda riferite a allevatori, fornitori o aziende che operano in maniera impropria o illegale, e che sono state associate in maniera del tutto strumentale a Moncler." "Moncler conferma, come già ha comunicato inascoltata a Report, che produce in Italia e in Europa: in Italia quantità limitate, e in Europa nei luoghi deputati a sostenere la produzione di ingenti volumi con elevato know-how tecnico che garantisca la migliore qualità riconosciuta a Moncler dai consumatori."



Gabanelli: dov'è la filera tracciata? - Nonostante le precisazioni, l'impegno annunciato dei legali contro la trasmissione Rai e il richiamo al codice etico dell'azienda, Moncler ha visto un lunedì nero a Piazza Affari. Milena Gabanelli ha dichiarato che "la società ha deciso di non confrontarsi con Report e alla domanda per iscritto se fosse dotato di qualche certificazione non ha risposto". "Come è visibile dall’etichetta - ricorda Gabanelli - non sono dotati di alcuna filiera tracciata contro la spiumatura da vivo, come invece fanno altri marchi."