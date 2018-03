Il caso Imma Villani

La rubrica video di Quarto Grado, che ripercorre in poco più di un minuto i fatti di cronaca, riassume la tragica vicenda di Imma Villani, uccisa davanti alla scuola della figlia a Terzigno dal marito che poi si è tolto la vita. Il matrimonio tra la donna e Pasquale Vitiello era in crisi da tempo, ma la vera rottura si ha a inizio marzo quando Imma, con la figlia di nove anni, si reca dai carabinieri per denunciare il compagno. Da quel momento i due non vivranno più insieme e si iniziano le pratiche per la separazione consensuale.



Lunedì 19 marzo Pasquale aspetta davanti alla scuola frequentata dalla figlia la moglie: le si avvicina e le spara in fronte. L'uomo scappa in sella a un motorino grigio che viene ritrovato fuori da un casolare la mattina successiva. Le forze dell'ordine scoprono all'interno del caseggiato in rovina il corpo di Pasquale Vitulli: si è tolto la vita con la stessa arma utilizzata per uccidere la moglie. Durante le indagini di questa tragedia emerge un altro dettaglio: 20 lettere scritte da Vitulli a sua figlia per cercare di spiegare il suo tragico gesto.