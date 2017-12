Il caso Etruria scuote la politica: ecco dove sono finiti i soldi dei risparmiatori

Yatch di lusso mai costruiti, prestiti facili e favori, manager che si arricchivano assieme ai propri soci in affari. Torna a far discutere il caso di Banca Etruria, che ha visto i risparmiatori privati di tutto mentre i colpevoli ne uscivano senza alcun danno, ed è una bufera che scuote i palazzi della politica. Ci sono state richieste di dimissioni anche per la sottosegretaria Maria Elena Boschi per le presunte responsabilità del padre Pier Luigi, indagato dalla Procura di Arezzo.