Il caso di Roberta Ragusa raccontato in un minuto

"Quarto Grado Files", la rubrica video che ripercorre in pochi attimi i casi di cronaca ancora avvolti nel mistero, ha riassunto in un minuto il mistero di Roberta Ragusa, la 44enne madre di due figli scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa a Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. A distanza di sei anni, della donna non si hanno notizie e le accuse sembrano ricadere sul marito, Antonio Logli, che nel 2016 è stato condannato in primo grado a 20 anni di reclusione per omicidio volontario e distruzione del cadavere.