Il caso della setta dei 12 Apostoli raccontata in un minuto

Prosegue la rassegna dei più importanti fatti di cronaca riassunti da Quarto Grado Files, la nuova video-rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Dopo aver ripercorso la scomparsa di Elena Ceste e il delitto di Noemi Durini, la terza clip è dedicata alla setta dei 12 Apostoli che per oltre venticinque anni ha operato nel comune di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania.



A capo del gruppo Pietro Alfio Capuana, che si considerava la reincarnazione di un arcangelo. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di aver violentato delle minorenni "per purificarle", ma il caso che ha coinvolto anche altre tre collaboratrici del santone, che ora si trovano agli arresti domiciliari. La vicenda sarà trattata proprio nel programma di Retequattro nella puntata in onda venerdì 26 gennaio in prima serata.