Il Capodanno dei terremotati tra dolore e speranza

Le parole del sindaco - "Il 2017 è stato l'anno più difficile della mia vita - ha detto Nicola Alemanno, sindaco di Norcia - ma anche un anno in cui la nostra comunità ha riannodato il filo con la vita dopo aver rischiato di disgregarsi".



Le casette - Alemanno stesso ha da pochi giorni ricevuto un'unità abitativa del post sisma. Proprio le casette per i terremotati negli scorsi giorni sono state al centro di una forte polemica per via dei difetti di fabbricazione. In totale, delle 3662 unità abitative ordinate, sono 2149 quelle finora consegnate.