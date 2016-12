Il caldo eccezionale mette alla prova il territorio: siccità e mari tropicali

Il caldo non accenna ad attenuarsi, specialmente sulle regioni centro-meridionali dove, per i prossimi giorni, si attendono ancora valori prossimi ai 40 gradi. Questo mese di Luglio ha tutte le carte in regola per diventare il mese più caldo della storia d'Italia.

Conseguenza di questo caldo eccezionale è il problema della siccità: in molte regioni, nonostante gli ultimi episodi temporaleschi, è da oltre un mese che non si registrano piogge significative. Il Livello del Fiume Po, monitorato anche nelle scorse settimane, rimane ad oggi intorno ai -7,27 metri al di sotto dello zero idrometrico.

Come mostra la mappa realizzata dallaloanalizzato la scorsa settimana, rispetto alla stessa settimana del 2014, è di un livello visibilmente inferiore non solo sull'Italia, ma anche su tutti i Paesi dove l'ondata di caldo è stata più intensa e persistente.