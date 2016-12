Il caldo e l’afa intensi rimarranno inalterati fino a venerdì

Il caldo e l'afa intensi favoriti dall'alta pressione di matrice africana rimarranno pressoché inalterati fino a venerdì anche se registreremo una maggiore instabilità tra pomeriggio e sera con numerosi temporali di calore principalmente su zone montuose e interne. Una prima svolta sul fronte della canicola avverrà- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- nel fine settimana quando al Nord è atteso l'ingresso di aria più fresca che sarà accompagnato però da una fase temporalesca rischiosa in termini di fenomeni forti.



Chi vive al Nord beneficerà di un calo termico anche di 8-10°C, con temperature che domenica pomeriggio non dovrebbero andare oltre i 30-32 gradi, riavvicinandosi quindi a valori sempre estivi ma più normali per la fine di luglio. Qualche primo beneficio riguarderà anche parte del Centro, sabato in Toscana e entro domenica anche in Umbria, nel Lazio e nelle Marche; in particolare sul settore tirrenico sarà la ventilazione occidentale marittima a far affluire aria leggermente meno calda e a rimuovere un po' la cappa dell'afa.



Sempre per domenica è probabile anche una fase di temporali un po' più importanti nelle zone interne del Centro. Sul Sud peninsulare invece per la prima attenuazione significativa della calura dovremo attendere l'inizio della prossima settimana.