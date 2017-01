Il 2016 è stato un anno "povero" di ponti: ci rifaremo nel 2017

Si parte dal secondo weekend di gennaio, con l'Epifania che cade di venerdì, concedendo qualche altro giorno per riprendersi dal trauma post-natalizio dalla sera di giovedì 5 fino a domenica 8 gennaio. Per un altro lungo ponte da sfruttare si dovrà poi aspettare il 25 aprile, la festa della Liberazione, che ricorrerà di martedì, con ben due giorni a disposizione da poter "saltare". Basterà infatti chiedere venerdì 21 e lunedì 24 come giorni di ferie per godere di ben cinque giorni di vacanza, ideali per ritagliarsi una piccola gita.



La settimana successiva sarà la volta del primo maggio, la festa dei lavoratori, che cadrà di lunedì, dando l'opportunità di allungare il weekend di un giorno. Anche il 2 giugno, un venerdì, si prospetta la possibilità di programmare un fine settimana lungo, seguito poi da Ferragosto, che nel 2017 cadrà di martedì.



C'è da dire che anche la fine del 2017 promette lunghi ponti, come l'1 novembre, che sarà un mercoledì. Volendo, programmando due giorni di ferie, si potrà godere di ben cinque giorni di vacanza. Altro weekend sarà quello dell'Immacolata, dato che l'8 dicembre sarà un venerdì. E se nel 2016 il Natale si è celebrato di domenica, lasciando l'amaro in bocca a molti lavoratori, il 2017 verrà salutato con un lungo ponte natalizio, con un 25 dicembre che cade di lunedì e un 26 dicembre (Santo Stefano) di martedì.