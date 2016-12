Il 16 aprile Papa Francesco andrà a Lesbo per incontrare i profughi

"La visita a Lesbo di papa Francesco, con il Patriarca Bartolomeo I e l'arcivescovo Hieronimus II il 16 aprile prossimo è un'altra tappa dei viaggi della misericordia che il Papa ha realizzato a partire dal viaggio di Lampedusa nel 2013, con un'attenzione particolare al mondo dei migranti e dei rifugiati".



E' quanto afferma monsignor Gian Carlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes dopo l'annuncio della visita dato dalla Sala Stampa della Santa Sede. Il Papa ha incontrato e condiviso le sofferenze dei rifugiati e richiedenti asilo al Centro Astalli di Roma, al confine tra Messico e Stati Uniti, al Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, "richiamando sempre il dovere dell'accoglienza, del rispetto e della tutela della dignità di ogni persona costretta a migrare, ricordando anche le cause di chi oggi è in fuga e bussa alle porte dell'Europa: le guerre, i disastri ambientali, le persecuzioni politiche e religiose, la miseria".



"Oltre che una tappa dei viaggi della speranza - aggiunge monsignor Perego -, la visita del Papa a Lesbo è anche una tappa importante nel cammino ecumenico, che negli ultimi decenni ha sempre trovato una rinnovata forza a partire da temi e attenzioni sociali come le migrazioni, la pace, la salvaguardia del creato". "L'augurio è che questa visita contribuisca a portare l'attenzione di migliaia di persone, tra cui molti bambini, ammassati alla frontiera greca e promuova un'azione nuova dell'Unione europea, perché esca da una grave battuta d'arresto nella gestione