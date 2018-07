Iglesias, tenta di uccidere l'ex moglie a roncolate: arrestato

Ha aggredito l'ex moglie in piazza a Sant'Antioco, nel Sulcis Iglesiente, a colpi di roncola. La vittima, ferita, è stata subito trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Carbonia e sarebbe in gravi condizioni. L'uomo non ha fatto in tempo a sferrare altri fendenti perché diverse persone sono accorse in aiuto della donna, tenendo l'aggressore lontano. E' stato poi arrestato dai militari e portato in caserma.