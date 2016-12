I migranti producono il 9% del Pil e lavorano più degli italiani

Producendo, infatti, quasi il 9% del Pil, i migranti presentano un tasso di occupazione più alto rispetto agli autoctoni, occupando quei settori lasciati liberi dai nostri connazionali. Il 39,3% di essi risulta impiegato nei servizi alla persona, il 19% negli alberghi e ristoranti, il 18% nelle costruzioni: cifre da capogiro che dimostrano come gli italiani preferiscano professioni qualificanti e di rilievo, rischiando così di imbattersi in una saturazione del mercato con il relativo aumento del tasso disoccupazione (11,6% nel secondo trimestre) che, tuttavia, resta comunque leggermente al di sopra di quello straniero (16,2%).



Tuttavia, il solo esame dei dati del tasso di occupazione mostra come quella che ci riguarda sia una situazione in costante fermento. Solo durante lo scorso anno, specificano le stime, gli stranieri hanno prodotto l'8,8% della ricchezza nazionale, per un ammontare di circa 123 miliardi di euro, ricoprendo l'11% del totale degli occupati italiani. Il loro tasso di occupazione risulta, dunque, superiore a quello dei nativi, caso unico in Europa: al momento gli italiani sono al 56,3%, i non comunitari al 56,6%, i comunitari al 62,6%.



Non solo una risorsa, dunque, ma anche un incentivo, in quanto i migranti dimostrano una maggiore propensione rispetto agli italiani nell'avvio di nuove imprese, con una forte concentrazione nel centro-nord. L'8,9% del tessuto produttivo, infatti, che corrisponde ad un totale di 6 milioni di imprese, è ricoperto da società di iniziativa straniera, un incentivo all'imprenditorialità che consente, dunque, il non affossamento delle imprese nel territorio italiano.