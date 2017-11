I familiari del vigile picchiato a Catania: "Aiutateci a curare nostro padre"

"Mio padre ha una tetraparesi, una paralisi degli arti superiori e inferiori. Il vuoto che abbiamo è incolmabile, svegliarsi la mattina e non vedere mio padre è tremendo". Questo l’appello disperato a Pomeriggio Cinque di Rosalia, la figlia di Luigi Licari, il vigile picchiato a Catania lo scorso settembre mentre era in servizio. "Abbiamo chiesto al sindaco Enzo Bianco e al ministro Minniti di starci vicino per le spese di assistenza personale straordinaria perché mio padre è l’unico a percepire reddito nella nostra famiglia", dice il figlio Carlo. "Visto che non percepisce più lo stipendio siamo scoperti e non possiamo più assisterlo 24 ore su 24", aggiunge sempre il ragazzo che poi conclude: "Dobbiamo ringraziare il capitano dei vigili di Catania che ha organizzato una raccolta fondi per aiutarci".