I due volti di Paolo Catanzaro, il mistico diventato donna

Quarto Grado continua ad occuparsi di Paolo Catanzaro , il santone di Uggio Santa Teresa , nel brindisino, che per circa dieci anni ha truffato centinaia di credenti suggestionati dalle sue presunte visioni mistiche. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza , il mistico avrebbe estorto oltre quattro milioni di euro in cambio di guarigioni mai avvenute. Quei soldi sono poi serviti all’uomo per l’operazione di cambio sesso grazie alla quale è diventato Sveva Cardinale , attrice e showgirl apparsa più volte nei salotti buoni della tv nazional popolare. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ripercorre le tappe di questo percorso attraverso video e testimonianze inedite che mostrano i due volti del santone.

Tra queste, ad esempio, le immagini del suo ultimo sermone in cui millanta di aver avuto l’ennesima visione: "Ieri Gesù mi parlava e mi diceva che io dovevo scrivere, quando poi mi sono accorto cosa stavo scrivendo ho realizzato che era greco antico che io non conosco". Non mancano le testimonianze scioccanti di alcuni suoi adepti tra cui una donna che ha abortito al quarto mese dopo le rivelazioni del veggente sul bambino che portava in grembo: "Mi disse che era down, che era un vegetale, che per il suo bene dovevo toglierlo e io che gli ho creduto".