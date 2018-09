Hater augura la morte ai figli di Bonucci su Instagram, l'ira del calciatore: "Sei uno schifo"

"Te devono morì tutti e due i figli". Questo il messaggio ricevuto su Instagram dal calciatore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci. Un duro attacco da parte di un hater, a cui il giocatore, padre di due figli, non ha potuto non rispondere. "Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri - ha scritto in una stories su Instagram, postando anche il messaggio dell’hater - Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei".