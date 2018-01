Ha fatto scendere un migrante senza biglietto: capotreno condannato

Un capotreno è stato condannato a 20 giorni di reclusione più le spese per violenza privata e rischia anche l'abuso d'ufficio per aver fatto scendere dal treno un viaggiatore senza regolare biglietto. L'uomo il 12 novembre 2014 trova un passeggero nigeriano con un biglietto non validato lo fa scendere, appoggiando sul binario le sue borse. Nel frattempo il passeggero si dirige subito verso l'obliteratrice per rimediare e cerca di risalire sul convoglio. Il controllore gli dice "se sali, ti denuncio" e per questa frase finisce nei guai.