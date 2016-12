Gulotta, dopo 22 anni in cella da innocente, chiede maxi-risarcimento

Oggi Giuseppe Gulotta ha 58 anni e ne ha passati 22 in carcere per un crimine che non ha commesso. L'uomo era stato condannato all'ergastolo per aver ucciso due carabinieri della caserma di Alcamo, ma dopo nove processi venne assolto dalla corte d'Appello di Reggio Calabria: ammise che la confessione degli omicidi era avvenuta sotto tortura. I legali dell'uomo hanno chiesto un risarcimento di 56 milioni di euro, sul quale il tribunale di pronuncerà il prossimo 25 novembre.