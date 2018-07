Gruppo scout in difficoltà sul monte Morrone: ricerca in corso

E' in corso sul monte Morrone, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila, un'operazione di ricerca e soccorso di un gruppo di scout che in tarda serata ha lanciato l'allarme al 118. Si tratta di una decina di persone, principalmente bambini. Nel gruppo, secondo quanto si è appreso, ci sarebbe una ragazzina con una distorsione alla caviglia. La criticità principale, però, è data dal fatto che starebbero per finire le scorte d'acqua.